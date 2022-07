Taxa de desemprego no País recua a 9,3%, a menor em sete anos

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



30/07/2022 | 07:15



O número de desocupação no Brasil no segundo trimestre de 2022 é o menor para o período desde 2015. A taxa de desocupação no País acumulada em abril, maio e junho fechou em 9,3%, somando 10,1 milhões de pessoas.

Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, quando o índice de desocupação fechou em 9,8%, 1,9 milhão de brasileiros conseguiram emprego.

As informações são da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, publicada ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O economista Sandro Maskio, coordenador de estudos do Observatório Econômico e professor do curso de ciências econômicas da Universidade Metodista de São Paulo, destaca que as ofertas de emprego no País começam a reaparecer, recuperando-se do impacto causado pelo surgimento da Covid-19. “Com a pandemia, o problema (do desemprego) se intensificou. Neste momento, estamos mais adaptados à nova realidade imposta pela crise sanitária e o mercado voltou a se aquecer e empregar”, pontua o especialista, em entrevista à equipe do Diário.

Ao todo, são 98,3 milhões de pessoas ocupadas. Esse é o melhor patamar desde 2012, quando a pesquisa se iniciou. Segundo o IBGE, são 8,9 milhões de trabalhadores a mais quando se compara com o mesmo trimestre de 2021.

Apesar das taxas indicarem aumento no número de ocupados, o economista pede cautela na análise dos indicadores divulgados ontem. “Não significa que a economia brasileira está em um momento favorável ou que tenhamos superado os problemas envolvendo o desemprego. É cedo para afirmar isso porque a economia nacional ainda dá sinais de que está caminhando lentamente”, declara Maskio.

INFORMALIDADE

O número de pessoas trabalhando por conta própria foi de 25,7 milhões no trimestre encerrado em junho. Esse é o maior número para o mesmo período desde 2012, segundo o IBGE.

“Nesse segundo trimestre, houve a retomada do crescimento do número de trabalhadores por conta própria sem CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), que havia caído no primeiro trimestre. Além disso, outras categorias principais da informalidade, que são os empregados sem carteira no setor privado e os trabalhadores domésticos sem carteira, continuaram aumentando”, observa, em nota, a coordenadora de Pesquisas por Amostra de Domicílios do IBGE, Adriana Beringuy.

Adriana ressaltou que houve aumento expressivo de trabalhadores sem CNPJ assim como empregados sem carteira no setor privado e os trabalhadores domésticos sem carteira. No último trimestre, a taxa de informalidade chegou a 40%.





RENDA

O rendimento médio real habitual do trabalhador brasileiro se manteve na comparação com o trimestre anterior, segundo a pesquisa do IBGE, encerrando em R$ 2.652. Em contrapartida, representou retração de 5,1% no ano.