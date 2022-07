Sto.André entrega mais 480 escrituras do Prestes Maia

A Prefeitura de Santo André realizou ontem a entrega de 480 matrículas de imóveis a moradores do Conjunto Habitacional Prestes Maia, na Vila Palmares. Em março deste ano, outras 80 famílias desta área foram contempladas com o título de propriedade de suas moradias. A ação integra programa municipal que, desde 2017, já entregou mais de 8.000 escrituras.

“Esse documento que vocês estão retirando não é só um pedaço de papel. Isso é segurança, dignidade, respeito. Isso é tranquilidade para todo o pai, toda mãe, toda avó. A partir de agora, aquilo que já era de vocês de coração, que é sua casa, passa a ser de vocês de direito”, declarou o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), durante a entrega das matrículas.

O Conjunto Habitacional Prestes Maia começou a ser construído em 1992 pela Prefeitura e pela Emhap (Empresa Municipal de Habitação Popular) da cidade. A construção foi concluída em 2008, sem a regularização dos títulos de propriedade para 812 famílias.

“Lá atrás não se preocupavam com essa questão da regularização. Construíram as moradias, as famílias receberam um teto, do ponto de vista físico, mas a documentação não tinha sido priorizada para que o processo fosse completo. Essa é, sim, uma espécie de reparação, depois de 30 anos, praticamente”,observou o tucano.

Deise Silva de Paula completou ontem 51 anos. O título de propriedade de sua moradia no Conjunto Prestes Maia, onde mora há duas décadas, foi o maior presente recebido. “Agora o apartamento é meu. Foi muita espera. Parecia que não ia acontecer. Agora que aconteceu, eu estou muito feliz. Muito alegre mesmo”, celebrou a moradora.

Outras 252 famílias que moram nesta área habitacional de interesse social deverão ter a titularidade dos imóveis regularizada até o 2023. “Com isso, fecharemos este importante tripé habitacional que inclui moradias do Tamarutaca, do Sacadura Cabral e do Prestes Maia. Somente nesta região, já atendemos 3.000 famílias”, explicou o secretário de Habitação e Regularização Fundiária de Santo André, Rafael Dalla Rosa.

Para a regularização do Prestes Maia, realizada em parceria com o Governo do Estado, por meio do programa Cidade Legal, foram destinados ao menos R$ 1 milhão. A previsão é que até 2024 a Prefeitura regularize 20 mil moradias.