Tema do Desafio de Redação foi inspiração para iniciativa

30/07/2022 | 00:01



A equipe pedagógica da EE (Escola Estadual) Visconde de Mauá está empolgada para a 16° edição do Desafio de Redação, maior concurso literário do Grande ABC, promovido pelo<CF52> Diário </CF>e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano). As atividades realizadas na semana de acolhimento (que marcou o regresso às aulas) trabalhou com o tema inclusão social, tanto para despertar empatia e pensamento crítico nos alunos, quanto para prepará-los para temática do Desafio de Redação.

O tema da redação deste ano será Resgate da Cidadania se Faz com Solidariedade e Empatia. A disputa literária conta com seis categorias, que divide alunos do 6° ano até moradores com ensino superior completo, e premiará os vencedores com bolsas universitárias integrais, tablets, televisores e notebooks. Até o momento, 134 escolas e 80.598 alunos realizaram as inscrições no concurso - a escola estadual de Mauá foi uma das primeiras a se inscreverem e a unidade pretende enviar as redações manuscritas até a primeira quinzena de agosto.

“Em 2017 vencemos como melhor torcida e também uma aluna ganhou como melhor redação em uma das categorias do concurso. Estamos muito animados que neste ano iremos vencer de novo, primeiro porque acreditamos no potencial dos nossos jovens e também porque estamos trabalhando a parte teórica e mostrando na prática o tema da redação. Os estudantes terão repertório para poder redigir os textos”, conta orgulho o professor e coordenador de gestão pedagógica da escola, André Sapanos de Carvalho.

O prazo para a confecção das redações vai até 7 de outubro. As cinco categorias que envolvem alunos e professores só aceitarão textos redigidos em papel e as escolas podem fazer as inscrições pelo site do concurso: www.dgabc.com.br/desafio. A partir desta etapa, o Diário irá entregar e retirar as caixas com as provas nas unidades.

Já a categoria voltada à comunidade, cujos candidatos precisam ter obrigatoriamente concluído o ensino superior, as inscrições e o envio dos textos devem ser realizados exclusivamente pelo site.