Bahia faz três gols no segundo tempo, complica Náutico e sobe para 3º na Série B

29/07/2022 | 22:00



Depois de um primeiro tempo ruim, que rendeu até vaias da torcida, o Bahia conseguiu uma importante vitória com três gols na etapa final para seguir tranquilo no G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, pela 21ª rodada, venceu o Náutico, pelo placar de 3 a 0, na Arena Fonte Nova, e de quebra ainda subiu para terceiro lugar.

Com o resultado, o Bahia se reabilitou após derrota para o líder Cruzeiro (1 a 0) na rodada passada e chegou aos 37 pontos, ultrapassando o Grêmio nos critérios de desempate: 11 a 9 em vitórias. Já o Náutico vive um momento totalmente diferente na tabela. Vindo de cinco derrotas seguidas, os pernambucanos seguem na zona de rebaixamento, com 18 pontos, em penúltimo lugar.

O Bahia começou a partida tendo um domínio maior nas jogadas ofensivas e logo aos oito minutos acertou uma bola na trave, em uma pancada de Emerson Santos, que arriscou de longe. Aos 26, Rodallega teve mais uma boa chance para deixar os donos da casa em vantagem. Depois de um escanteio, a bola sobrou no susto para ele, que acabou mandando para fora.

Do outro lado, o Náutico até tentou responder, mas apesar de ter tido uma boa posse de bola no meio-campo, não conseguiu levar perigo ao gol adversário. A única tentativa foi em um chute de longe de Jean Carlos, aos 35 minutos, que Mateus Claus só espalmou para escanteio.

Na volta do intervalo, a intensidade do jogo aumentou, com chances para os dois lados, mas aos 25 minutos, enfim, o Bahia conseguiu abrir o placar. Depois de um cruzamento, a bola ficou viva na área e sobrou para Ignácio, que estava frente à frente com o goleiro Lucas Perri e não perdoou, mandando no cantinho.

Com o gol, o Bahia cresceu e marcou mais um, quatro minutos depois, praticamente decretando a vitória. Aos 29 minutos, depois de um vacilo da zaga do Náutico, Matheus Davó roubou de João Paulo no meio-campo, correu até a área, driblou o goleiro e mandou para o fundo das redes.

A partir daí, o time visitante foi para o tudo ou nada e acabou dando espaço os donos da casa, que fizeram mais um gol. Aos 38, Jacaré lançou Everton na área e ele só deu um toquinho na saída do goleiro, fechando o placar em 3 a 0.

Os dois times voltam a campo no final da próxima semana para a disputa da 22ª rodada da Série B. Na sexta-feira, o Náutico visita o Operário, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), às 19h. No sábado (6), às 16h30, o Bahia recebe o CSA, na Arena Fonte Nova.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 3 X 0 NÁUTICO

BAHIA - Mateus Claus; André, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Rezende, Emerson Santos (Miqueias) e Warley (Matheus Davó); Raí Nascimento (Vitor Jacaré), Copete (Everton) e Rodallega (Patrick Veron). Técnico: Enderson Moreira.

NÁUTICO - Lucas Perri; Thiago Ennes, João Paulo, Bruno Bispo e João Lucas; Jobson (Ralph), Victor Ferraz (Luis Phelipe) e Souza; Jean Carlos, Kieza e Geuvânio. Técnico: Elano Blumer.

GOLS - Ignácio, aos 25, Matheus Davó, aos 29 e Everton, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Matheus Davó (Bahia) e Jean Carlos (Náutico).

RENDA - R$ 585.596,00.

PÚBLICO - 28.835 total.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).