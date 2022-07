Lula usa trocadilho em convenção e diz que não faltarão lula e chuchu a ninguém

29/07/2022 | 18:22



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato ao Palácio do Planalto, utilizou um trocadilho para prometer, num eventual terceiro mandato no comando do País, que não faltarão "lula" e "chuchu" a ninguém. São referências a ele próprio e ao apelido "picolé de chuchu" dado por Paulo Maluf ao ex-governador e agora vice de sua chapa, Geraldo Alckmin (PSB).

"Por conta do Alckmin, estou comendo muita salada de chuchu", declarou Lula. O ex-presidente brincou ainda que muita gente vai aprender a "cozinhar lula" em seu eventual governo e disse que, assim, vai acabar com a fome no País. Em crítica velada ao aumento da inflação no governo Bolsonaro, o petista afirmou que não pode oferecer "lula" a Alckmin porque o fruto do mar está muito caro.

O ex-presidente também disse que a aliança feita em torno dele e de Alckmin é a mais importante já feita entre partidos democráticos. O ex-governador de São Paulo integrou o PSDB por 33 anos. Após atritos internos, o agora ex-tucano deixou no ano passado o partido que ajudou a fundar. Neste ano, filiou-se ao PSB para formar a aliança com Lula. De perfil conservador e adversário do PT por décadas, Alckmin decidiu se juntar aos petistas para tentar derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PL).