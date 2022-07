Exxon, Chevron e Shell registram lucros recordes, apoiados por preços da energia

29/07/2022 | 18:15



Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. e Shell PLC, as três maiores empresas petrolíferas do Ocidente, faturaram US$ 46 bilhões em lucros somados no segundo trimestre de 2022. O valor recorde foi possível graças ao preço da energia, que atingiu o nível mais alto em uma década, e a margens de refino de petróleo extremamente lucrativas.

A Exxon, maior empresa de petróleo dos EUA, afirmou na sexta-feira que seu lucro no segundo trimestre foi de US$ 17,9 bilhões. Esse valor é o maior lucro já registrado na história da companhia, quatro vezes superior ao lucro do mesmo período do ano passado.

A Chevron também registrou um lucro recorde, de US$ 11,6 bilhões na última sexta-feira. O valor é maior do que os US$ 3,1 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. Já na quinta-feira, a Shell divulgou seu lucro trimestral, alcançando US$ 16,7 bilhões.

O lucro das empresas marca um ponto de virada significativo para um setor que vivenciou uma situação financeira terrível e viu inúmeras empresas declarando falência durante a pandemia de covid-19, em 2020. A Exxon e a Chevron registraram perdas históricas naquele ano, com a Exxon sendo retirada do índice Dow Jones Industrial Average e o setor de energia recuando para menos de 2,5% do índice S&P 500.