João Figueiredo faz linda homenagem para Sasha Meneghel

29/07/2022 | 16:10



Se tem um casal que está ganhando cada vez mais o amor dos fãs, ele é formado por Sasha Meneghel e João Figueiredo. O cantor sempre faz questão de exaltar seu amor pela companheira e encanta sempre que divide com os seguidores algum momento deles juntos.

Dessa vez, João fez uma linda homenagem de aniversário para a esposa em seu feed do Instagram. Na legenda, além de contar brevemente sobre o dia que tiveram juntos, o cantor compartilhou - e relembrou - seus votos de casamento para a filha de Xuxa. O lindo texto começa com a linha do tempo do casal, que se conheceu no dia 23 de maio de 2019 em um pocket show.

Nunca conheci alguém tão simples, tão alegre e gentil como você. É muito fácil te achar linda por aquilo que mesmo de longe todo mundo vê, mas a sua maior beleza não está no seu sorriso, no seu olhar, no seu corpo... A sua maior beleza é a sua essência, e foi por ela, que ali eu me apaixonei.. O teu coração me faz todas as manhãs acordar te amando mais que ontem. Seu colo, seu cheiro e seu carinho me faz me sentir no lugar que eu jamais quero sair, escreveu. Por fim, com as lindas promessas de amor, João se declarou: Te amo pra sempre, mais que ontem e menos que amanhã.

Que casal mais lindo!