Paulo André rebate Maíra Cardi e mostra convite enviado para Arthur Aguiar

29/07/2022 | 15:59



O BBB 22 acabou, mas as confusões envolvendo alguns participantes continuam. Na última quinta-feira, 28, Maíra Cardi usou o Instagram para expor Paulo André, alegando que o marido, Arthur Aguiar, não foi convidado para o aniversário do atleta. A fala veio após o ex-brother participar do podcast PodDelas, no YouTube, e declarar que "trocou uma ideia" com o campeão da edição e mandou o convite de seu aniversário, mas ficou sem resposta.

Nos Stories, a coach disse: "Não sei aonde é que você convidou... Se foi no seu pensamento. Você não convidou o Arthur para o seu aniversário, você e o Arthur não conversaram, porque você não quis". Segundo ela, o marido passou o número de telefone para o atleta, que nunca o chamou.

Após a repercussão, Paulo André resolveu se pronunciar, contrariando a fala Maíra, com prints que mostram o envio do convite. "Enviei o convite, sim! Seria muita cara de pau da minha parte dizer em um podcast algo que não é verdade. Não sei o que aconteceu. Não me atentei que a mensagem não tinha chegado pra ele", alegou.

E não parou por aí. Maíra voltou ao Instagram após a resposta de PA, com uma mensagem de carinho de Arthur para o atleta. Segundo ela, o ex-BBB apenas respondeu tal mensagem, mas nunca "trocou uma ideia", como havia dito. Além disso, o envio do convite só aconteceu após sua publicação na rede social.

"PA prometeu chamar ele no WhatsApp, mas não aconteceu, ele não chamou. Aí, hoje, coincidentemente ele resolveu ter a certeza se o Arthur tinha recebido o tal convite. Coincidência, duas horas depois do meu post. Ou seja, quantos meses se passaram e ele não entrou em contato com o Arthur pelo WhatsApp? O Arthur nem tinha o número dele", disse.