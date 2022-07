Irandhir Santos compartilha foto de cena quente com Marcella Fetter e dá spoiler de Pantanal

29/07/2022 | 15:11



Cenas quentíssimas chegando em Pantanal! Na última quinta-feira, dia 28, Irandhir Santos repostou alguns Stories de Roberta Richard, diretora da novela, que mostram os bastidores de um momento caliente entre José Lucas, seu personagem na trama, e Érica, interpretada por Marcella Fetter.

Dos olhares de Beta, escreveu o ator.

No registro, é possível ver os artistas nus atuando em uma cena cheia de paixão entre os dois personagens.

Lembrando que, no final de junho, Irandhir caiu do cavalo durante as gravações de Pantanal, realizadas em Mato Grosso do Sul, e teve que passar por uma cirurgia.