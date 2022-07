Internacional apresenta Braian Romero e Mikael como reforços para o ataque

29/07/2022 | 14:59



O atacante argentino Braian Romero, que estava no River Plate, foi anunciado como novo reforço do Internacional nesta sexta-feira. Ele realizou exames médicos antes de firmar contrato até dezembro de 2024 e já falou como jogador do clube em apresentação oficial no início da tarde. Mikael, outro jogador contratado para reforçar o ataque colorado, também foi apresentado.

Romero, de 29 anos, viverá no Inter sua segunda experiência no futebol brasileiro. A primeira foi em 2019, quando teve uma passagem apagada pelo Athletico-PR, com três gols marcados em 24 jogos.

Ao sair de Curitiba, voltou ao Independiente, clube pelo qual estava emprestado à equipe atlheticana, mas só reencontrou seu melhor futebol com a camisa do Defensa y Justicia. Lá, fez 21 gols em 31 jogos e foi campeão da Copa Sul-Americana em 2020. Então, foi comprado pelo River Plate e teve mais sucesso, conquistando o título argentino de 2021.

"Estou muito feliz de estar num gigante do Brasil. Feliz em retornar ao futebol brasileiro. Estou muito motivado para mostrar meu trabalho e feliz pela recepção do clube. Aprendi muito nesses últimos anos, cresci muito. Foi uma linda passagem pelo River e agora estou muito feliz em chegar em outro clube grande do continente. Quero ajudar, responder às expectativas.O clube quer grandes conquistas, vamos trabalhar para dar alegria ao torcedor colorado", comentou o jogador.

Mikael sentou na cadeira da sala de imprensa logo após Romero e falou sobre a expectativa de estrear pelo clube gaúcho. Anunciado na quinta-feira, o jogador de 23 anos estava jogando pelo Salernitana, da Itália, emprestado pelo Sport, time que o revelou para o futebol. Ele também já atuou por empréstimo pelo Confiança e pelo América-PE.

"O Inter é um clube que dispensa comentários. É um dos maiores clubes do Brasil e do Mundo. Desde pequeno já sabia o tamanho do Inter. É um time que sempre tem que pensar em ser campeão. Estamos disputando a Sul-Americana e Brasileirão e temos condições de ser campeões", destacou o jovem atacante.