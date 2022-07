Will Smith pede desculpas a Chris Rock por tapa na cerimônia do Oscar

29/07/2022 | 14:07



Quatro meses depois de protagonizar uma das mais surpreendentes cenas da história do Oscar, quando subiu ao palco e deu um tapa no apresentador Chris Rock, o ator Will Smith comentou pela primeira vez o fato. "Eu entrei em contato com Chris, e a mensagem que retornou é que ele não está pronto para falar, mas quando estiver, ele entrará em contato", afirmou Smith em um vídeo divulgado nesta sexta-feira, 29. "Vou te dizer, Chris, peço desculpas a você. Meu comportamento foi inaceitável e estou aqui sempre que você estiver pronto para conversar", completou ele, que ainda se desculpou com a mãe de Rock e seu irmão, Tony Rock.

"Essa foi uma das coisas sobre aquele momento que eu não percebi", continuou o Smith. "Eu não estava pensando em quantas pessoas se machucaram naquele momento. Quero me desculpar com a mãe de Chris, com a família de Chris, especialmente seu irmão Tony Rock. Isso é provavelmente irreparável".

Smith, que ganhou o Oscar de melhor ator naquela mesma noite por sua atuação em "King Richard", afirmou que não estava se desculpando a pedido de sua mulher, Jada Pinkett Smith. Afinal, foi por causa dela que Smith subiu ao palco para esbofetear o comediante. O gesto foi motivado por um comentário infeliz sobre a ausência de cabelos de Jada, que sofre de alopecia, uma condição que leva à queda de cabelos e com a qual Pinkett Smith já lida há alguns anos.

"Decepcionar as pessoas é meu trauma central. Odeio quando decepciono as pessoas, então dói psicologicamente e emocionalmente saber que não fiz jus à imagem e impressão das pessoas sobre mim", explicou Smith. "O trabalho que estou tentando fazer é que estou profundamente arrependido e estou tentando sentir remorso sem ter vergonha de mim mesmo."

Por conta do gesto, Smith não perdeu o Oscar conquistado naquela noite, mas foi banido da premiação de outros eventos da Academia por dez anos como punição.