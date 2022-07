Para Ciro, 'tragédia Bolsonaro' é efeito de colapso do pensamento progressista

29/07/2022 | 13:26



O ex-ministro e candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) disse, durante discurso na 74ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Brasília, que o País vive sua mais difícil crise, com características peculiares e de caráter multiangular. "Temos uma caricatura trágica na Presidência da República. Bolsonaro, essa tragédia que ascendeu à Presidência da República, não caiu de Marte por acaso", afirmou. "Ele é muito mais efeito de um colapso histórico do pensamento progressista, do que propriamente a causa desse momento trágico em diversos aspectos, que o nosso País está vivendo".

Para o pedetista, diferente do propagado pelo pensamento progressista e pelos campos de esquerda e centro, o problema do Brasil não é propriamente "nos libertar do fascismo tropicalizado e imbeciloide do Bolsonaro", mas derrubar esse fascismo e formular com a população brasileira o dia seguinte. "Senão, replicaremos as bravatas que fizeram com que o fascismo boçal do Bolsonaro ascendesse à Presidência da República".

A SBPC convidou os três candidatos que lideram as pesquisas de intenções de voto na corrida presidencial. Nesta quinta-feira, 28, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou e o presidente Jair Bolsonaro (PL) não irá ao evento. O mandatário justificou a ausência, de acordo com organizadores "considerando compromissos preestabelecidos em sua extensa agenda".