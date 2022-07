Após lançamento de Renaissance, fãs veem referências à briga de Jay-Z e Solange Knowles no álbum

29/07/2022 | 13:11



Beyoncé lançou nesta sexta-feira, dia 29, o álbum Renaissance. Não demorou muito para que seus fãs fossem correndo ouvir o lançamento, que conta com 16 músicas inéditas. E até mais que isso! Alguns já começaram a fazer teorias sobre o significados das canções.

Nas redes sociais, os fãs apontaram indícios de que uma das questões abordadas pelo disco poderia ser a famosa briga entre Jay-Z e Solange Knowles, irmã da cantora, ocorrida dentro de um elevador em 2014.

Caso você não se lembre, uma câmera de segurança flagrou o momento em que, durante o MET Gala, a irmã mais nova da Queen B grita com seu cunhado e depois o agride. Na época, as imagens foram divulgadas pelo site norte-americano TMZ, e os fãs do casal logo começaram as especulações de que Solange teria tirado satisfação sobre uma suposta traição do rapper. Após a situação, nenhum dos envolvidos se manifestou sobre o motivo da desavença, mas a infidelidade foi confirmada por Jay-Z e foi tema central do disco Lemonade, de sua esposa.

A canção que a Beyhive acredita se tratar de uma possível referência á briga é Cozy. Alguns seguidores da cantora separaram um trecho específico da música em que Beyoncé diz:

Posso sugerir que você não f**a com minha irmã, porque ela está confortável.

Alguns chegaram a levantar a possibilidade de que seria a Solange defendendo sua irmã mais velha.

Eaí, o que você acha?