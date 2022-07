Maraisa faz montagem em foto de Elon Musk e brinca: Lonlon veio direto dos EUA para o show de hoje

29/07/2022 | 13:10



Maraisa é a melhor pessoa, e nós podemos provar! A sertaneja arrasou uma asinha para Elon Musk após descobrir uma declaração dele dizendo que não fazia sexo há anos. Na época, a cantora até brincou:

Lonlon, temos muitas coisas em comum, sabia? Você tinha que vir para o Brasil me conhecer, mas com que jeito, né? Você está sempre trabalhando, e eu também. Difícil.

Tudo já seria hilário se tivesse parado por aí, mas não parou! Recentemente, antes de se apresentar em um show, Maraisa compartilhou um montagem de uma foto sua ao lado de Elon.

Na legenda, ela ainda completou:

Lonlon veio direto dos EUA para o show de hoje! Quanta alegria recebê-lo! Welcome my love, thank you for supporting me... (Bem-vindo meu amor, obrigada por me apoiar, tradução livre).

Vê se pode?