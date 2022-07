Mini Concept Aceman: veja fotos e vídeos do futuro do modelo

Da Redação

Do 33Giga



29/07/2022 | 12:55



A nova família MINI está tomando forma. Com a estreia mundial do MINI Concept Aceman, a marca britânica apresenta, pela primeira vez, uma nova linguagem de design e muitas inovações tecnológicas que moldarão as futuras gerações de modelos da marca.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O estudo de um primeiro modelo crossover da MINI para o segmento premium de veículos compactos reúne características que delineiam o prazer de dirigir típico da marca no futuro. Um funcionamento puramente elétrico a uma linguagem de design clara e simples, além de um conceito de material que não usa elementos de couro ou cromo, bem como uma nova experiência digital em seu interior.

Abaixo, confira o vídeo de apresentação do MINI Concept Aceman. Para assistir a todos, os filmes do novo modelo, acesse: https://is.gd/PTXx0F.

MINI Concept Aceman: design

O princípio por trás da “Simplicidade Carismática” mostra o essencial, dando ainda mais ênfase aos recursos de design característicos da MINI.

Os elementos-chave aqui são a impressionante frente do veículo com um elemento octogonal da grade do radiador fechado e iluminado, superfícies generosas do chassi estruturadas por bordas afiadas, uma silhueta atlética e uma traseira poderosa com luzes dispostas verticalmente.

A carroceria do MINI Concept Aceman vem na cor Icy Sunglow Green, um tom turquesa brilhante. O tradicional British Racing Green metálico é usado como cor de contraste para o teto. Para combinar, o contorno na borda inferior da carroceria tem acabamento em tom verde escuro.

Detalhes em azul e rosa-laranja enfatizam o caráter animado deste veículo. Confira nas fotos.

Crédito das fotos: Divulgação / MINI Crédito das fotos: Divulgação / MINI × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Modelo crossover

O MINI Concept Aceman tem quatro portas e uma grande tampa do porta-malas com assentos internos para cinco pessoas. O estudo também tem as proporções que você esperaria da marca com um comprimento exterior de 4,05 metros, uma largura de 1,99 metros e uma altura de 1,59 metros, tudo em uma forma altamente contemporânea.

A carroceria ampla, os arcos das rodas fortemente contornados, as rodas de 20 polegadas, um impressionante rack de teto e os painéis dianteiros e traseiros com estilo de proteção inferior enfatizam as características sólidas e completas de um modelo crossover para diversão na condução urbana.

Digitalização avançada

O interior do MINI Concept Aceman também é dominado por um design reduzido com contornos claros e detalhes cuidadosamente executados. O painel, como um elemento de design plano no estilo de um soundbar, se estende por toda a largura do interior e forma o palco ideal para o instrumento central, que pela primeira vez é projetado como um display OLED inteiramente redondo.

Além disso, o interior é moldado por painéis de porta minimalistas, um console central de uso flexível que alcança a parte traseira e contrastes de cores atraentes.

Os bancos do MINI Concept Aceman apresentam uma geometria discreta com apoios de cabeça integrados. As superfícies dos assentos têm uma aparência tridimensional obtida por uma combinação de malha plana têxtil, acabamento aveludado e tecido de waffle, um padrão houndstooth e gráficos X e O bordados.

As superfícies são feitas de materiais sustentáveis têxteis em vez de couro. Assim como o exterior, o interior é completamente livre de elementos cromados.

Uma experiência de usuário

A conexão emocional entre o MINI Concept Aceman e seus usuários é fortalecida por um conceito operacional digital contínuo e uma experiência holística que consiste em luz, movimento, interação e som.

Mesmo quando o usuário se aproxima do veículo, – o Mini Companion –, uma animação baseada em sensores, oferece um cenário de boas-vindas composto por efeitos de luz e som, que continua no espaço interno após a abertura das portas.

A interface do usuário no instrumento central também apresenta um display gráfico completamente novo, um layout moderno com design atraente. O sistema de exibição e controle no veículo de produção será baseado na última geração do sistema operacional MINI, que pela primeira vez é construído em uma pilha de software Android Open Source Project (AOSP).

A área de exibição que se estende além da interface central é outro destaque. As projeções de imagens em movimento podem transferir o conteúdo do sistema de controle para todo o painel, criando uma experiência digital única que se estende até os painéis das portas.