Gabriel Medina brinca sobre a polêmica frase de Caio Castro e revela: Eu aqui procurando uma oportunidade para pagar!

29/07/2022 | 12:11



Parece que o nome de Caio Castro realmente não sai entre os mais comentados nas redes sociais tudo porque o artista comentou que não gosta de ter que sustentar qualquer mulher durante um encontro e que se irrita se ela não se dispõe a querer dividir a conta final.

A frase gerou altas polêmicas e muitas distorções de fala. Algumas pessoas até mesmo famosas decidiram criticar a fala de Caio Castro e outras entraram em uma brincadeira, o que foi o caso de Gabriel Medina que surpreendeu a todos nas redes sociais.

Em uma publicação no Twitter, o surfista que está completamente solteiro e desimpedido, parece que não anda tendo muitos jantares românticos e aparentemente anda em busca de algum porque o tweet do ex de Yasmin Brunet dizia:

Um monte de gente discutindo quem paga ou não a conta do jantar, e eu aqui procurando uma oportunidade para pagar. Triste realidade.

Para quem não sabe, Gabriel Medina está solteiro desde o fim de seu casamento com Brunet, mas parece que já quer encarar uma experiência nova.