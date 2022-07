Jesuíta Barbosa posa nu para revista e se compara com Jove: Figura delicada, mas tão corajoso quanto eu

29/07/2022 | 12:11



Sem masculinidade frágil! Vivendo Jove em Pantanal, Jesuíta Barbosa decidiu participar do projeto de lançamento da revista Elle. No ensaio o ator se despiu de suas roupas e se tornou capa da primeira edição da Elle Men, lançada no Brasil na última quinta-feira, dia 28.

Jesuíta, que tem 31 anos de idade, disse que se enxerga um pouco em seu personagem, Jove, filho de José Leôncio, que é visto como sensível demais e chegou a ter sua sexualidade questionada. Além de se reconhecer como uma pessoa bissexual, vale lembrar que o ator reatou um antigo namoro com o fotógrafo Fábio Audi, após ter negado affair com Alanis Guillen, a intérprete de Juma na novela, ele também contou em entrevista à Elle Men que é tão corajoso quanto Jove.

Jove é essa figura delicada, tímida, mas tão corajoso quanto eu sou na vida.

Mas o lançamento não envolveu apenas Jesuíta! A revista revelou que nomes como Nicolas Prattes, Baco Exu do Blues, Jão e Dapper Dan também foram escolhidos para representar homens que apresentam outras formas de masculinidade, e assim, tentar representar mais amplamente o sexo masculino.

Possibilidades de entendimento de masculinidades e representações de homens para além dos moldes tradicionais aos quais somos condicionados. Para nós, era muito importante que essa edição não fosse feita dentro daquelas balizas heteronormativas das publicações masculinas dos anos 1990, 2000 e até algumas de hoje, contou Luigi Torre, editor de reportagem da Elle Men.