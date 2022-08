Obituário - 01 de agosto de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



31/07/2022 | 23:59



SANTO ANDRÉ

Maria Geraldo Corrêa Dionizio, 91. Natural de Birigui (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 26, em Santo André. Cemitério Municipal de Itu (São Paulo).

Ignês Formigari Ortigoso, 88. Natural de Socorro (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Luiz Laurindo Nogueira, 86. Natural de Campos Sales (Ceará). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Jaconias Mota Carneiro, 82. Natural de Jacobina (Bahia). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Manoel Severino de Lima, 75. Natural de Chã Grande (Pernambuco). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Claudio Reina Sanches, 72. Natural de São Caetano. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Alda Souza de Sant’Anna Abeline, 65. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco das Chagas Gomes, 59. Natural de Pereiro (Ceará). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Helena Grabner, 97. Natural da Iugoslávia. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Leonidia Oliveira de Barros, 91. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Maria Francisca da Silva, 88. Natural de Campo Alegre de Lurdes (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério Municipal de Campo Alegre de Lurdes.

Antonio Maricati, 81. Natural de Lins (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Irineu Milani, 78. Natural de Tietê (São Paulo). Residia no Jardim Valdíbia, em São Bernardo. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

Patrocinia Aparecida Fernandes, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Mauricio Alves de Souza, 35. Natural de Diadema. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Thamires Campos Silva, 29. Natural de Jacaraci (Bahia). Residia na Vila Carrão, em São Paulo, Capital. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.



SÃO CAETANO

Orlando Bossoni, 92. Natural de Itapuí (São Paulo). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 26, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Maria Lúcia Garbelotti Matias, 72. Natural de São Caetano. Residia em Santo André. Dia 26. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Flavia Aparecida Artico, 49. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 26. Cemitério das Lágrimas.

Tiago Poles de Souza, 43. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Kimyo Miyade Maeda, 93. Natural do Japão. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

João Francisco dos Santos, 75. Natural de Carira (Sergipe). Residia no Jardim Rubilene, em São Paulo, Capital. Dia 26, em Santo André. Vale da Paz.

Valdete Moraes, 81. Natural de Utinga (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Miralva Moreira Lopes, 73. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

José Luiz da Silva, 64. Natural de Cafeara (Paraná). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosângela de Souza, 53. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Hilda do Patrocínio Pereira, 87. Natural de Porto Alegre (Rio Grande do Sul). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 26, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Maria Antonia Marques da Silva, 61. Natural de Quatiguá (Paraná). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 26, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Costa de Souza, 90. Natural de Barro (Ceará). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Salvador Delfino Gomes, 82. Natural de São José do Barreiro (São Paulo). Residia no Parque América, em Rio Grande da Serra. Dia 26, em Santo André. Cemitério São Sebastião.