Beats e Futura Laboratories lançam fone com design inspirado em grafite

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



29/07/2022 | 11:55



Beats e Futura Laboratories, estúdio de design criado pelo grafiteiro FUTURA, irão lançar uma versão especial do Beats Studio Buds no próximo sábado (30). A edição limitada estampa a assinatura do artista, que faz referência a um átomo. O produto pode ser comprado nos sites FuturaLaboratories.com e END Clothing, além da loja da Beats no WeChat. O preço sugerido é US$ 149,99 (cerca de R$ 780).

Os Beats Studio Buds possuem cancelamento de ruído ativo, modo ambiente, emparelhamento simples com um toque para dispositivos Apple e Android e até 8 horas de áudio. Esta é a segunda colaboração oficial entre a Beats e o artista, que já haviam se unido em 2013 para uma edição especial do Beats Solo HD.

Para destacar ainda mais a importância da música em seu trabalho, FUTURA criou uma playlist com músicas que ressoam com ele e refletem seu passado em Nova York. Confira na Apple Music .

Na galeria, veja detalhes do fone produzido pela parceria entre Beats e Futura Laboratories: