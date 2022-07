Obituário - 29 de julho de 2022

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Armando Rossi, 93. Natural de Pitangueiras (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 23. Cemitério

Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nestor Berilo Barbosa, 88. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Médico. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Ely Miranda Liberatore, 86. Natural de Itu (são Paulo). Residia no bairro da Penha, em São Paulo, Capital. Dia 23, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Antonio Cassim, 84. Natural de Mirassol (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Adelaide dos Santos Pedreiro, 82. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geralda Carmina de Melo Militão, 82. Natural de Aurora (Ceará). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Maria Helena Ferreira Fernandes, 82. Natural de Perdões (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vicentina Maria Aivazoglou, 75. Natural de São Bento do Sapucaí (São Paulo). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

Jonas Vinco, 81. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Motorista de caminhão. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Fátima Munhoz Riquetto, 56. Natural de Nova Andratina (Mato Grosso do Sul). Residia na Vila Bartira, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Eiko Yoshimura Okimoto, 91. Natural do Japão. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 23. Crematório Vila Alpina.

Manoel Cabral de Mendonça, 87. Natural de Surubim (Pernambuco). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Agenor Borges Lima, 83. Natural de Monsenhor Tabosa (Ceará). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Francisco Felix da Silva, 78. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Vicente Moreira dos Santos, 66. Natural de Tenente Ananias (Rio Grande do Norte). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Edna Santos da Silva, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Raimundo Januário das Neves, 60. Natural de Monte Alegre (Piauí). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Isaias Ferreira dos Santos, 59. Natural de Dourados (Mato Grosso do Sul). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Márcia Rodrigues da Silva, 58. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Nilton Gomes Pereira, 57. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilton César Monari, 54. Natural de Adamantina (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Claudenir de Andrade Gudin, 41. Natural de Diadema. Residia no Jardim Cruzeiro do Sul, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Cecília Silva Vaz, 22. Natural de Santo André. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Laurinda Montanari, 89. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Jardim do Sol, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

João Laurindo Vitalis, 88. Natural de Rio Claro (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 23. Cemitério das Lágrimas.

Paulo Pestana, 85. Natural de Descalvado (São Paulo). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Nunes Torres, 72. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 23. Memorial Phoenix.

Ivani Aparecida Carmona, 67. Natural de São Paulo. Residia no Centro de São Caetano. Dia 23. Cemitério das Lágrimas.

Marisa Paochini da Silva, 60. Natural de Santo André. Residia no Centro de São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Carlos Roberto Cerqueira, 37. Natural de Gentio de Ouro (Bahia). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Valdemira Rosa da Cruz, 82. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia na Vila Mulford, em Diadema. Dia 23, em Santo André. Vale da Paz.

Maria Lúcia da Costa da Silva, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Domingas Rodrigues Daniel, 87. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Mitiko Uehara, 85. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Cleusa de Oliveira Carvalho, 73. Natural de Osasco (São Paulo). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 23, em Diadema. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Carlos Roberto Winkler, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Admaura Rosa da Silva dos Santos, 64. Natural de Tremedal (Bahia). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Tabuleiro de Dentro, de Tremedal.



RIBEIRÃO PIRES

Jovelina Felismina de Oliveira, 87. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia na Vila Belmiro, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Nadir Bezerra Gomes, 73. Natural de Glicério (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério São José.

Luiz Carlos Fernandes Pimentel, 63. Natural de Colatina (Espírito Santo). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.