Carlos Tramontina acredita que Maitê Proença e Carolina Ferraz são ingratas por processarem a TV Globo

Cuspir no prato que comeu não é do feitio de Carlos Tramontina! O jornalista participou do Flow Podcast e foi questionado por Marcelo Tas sobre os artistas que falaram mal da TV Globo após serem demitidos ou terem os contratos encerrados. O apresentador, que recentemente também deixou a emissora, afirmou se tratar de um comportamento hipócrita e até citou nomes: Maitê Proença e Carolina Ferraz.

- Eu me decepcionei muito. Acho o seguinte, cara: você ficou 20 anos fazendo o negócio e serviu, agora não presta? Mas que hipocrisia é essa? Eu vi outro dia as duas atrizes, a Maitê e a Carolina, agora processam a Globo por direitos trabalhistas, mas quando eram pessoas jurídicas pagavam menos imposto e agora querem recuperar os direitos trabalhistas. [Elas] vão devolver para a Receita o que deixaram de recolher? O que é isso?

E continuou:

- Acho que criticar, avaliar o trabalho, ter uma visão crítica do trabalho faz parte, mas você dizer que aquela empresa que você ficou agora não presta é muito estranho. [...] Não tive a alegria de conhecê-las pessoalmente, atrizes maravilhosas, mas é que são dois exemplos que foram colocados publicamente. Eu acho muito estranho, dentro dessa condição, depois que você fez por muito tempo, aí não dá mais. Tem algumas pessoas que eu acho que não se conformam em sair da Globo, ser obrigado a sair da Globo, porque elas se consideram grandes, e veem isso como inaceitável.

