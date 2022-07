Dicas para acertar na hora de contratar um carro por assinatura

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



29/07/2022 | 10:55



O carro por assinatura tem se tornado uma opção mais barata e útil para quem precisa de um veículo para as atividades do dia a dia, mas não está disposto a comprar um modelo próprio no momento. Além da economia, o serviço oferece vantagens como seminovos revisados, manutenção, impostos e seguro inclusos no plano, e opções de quilometragem controlada ou livre. Para ajudá-lo na hora de fechar a contratação de um automóvel deste modelo, Bruno Poljokan, CRO da Kovi, listou cinco dicas simples. Confira!

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

1. Busque opções de pagamento flexíveis

Normalmente, as locadoras restringem o pagamento ao cartão de crédito, o que pode atrapalhar os planos daquelas pessoas que não trabalham com essa forma de pagamento e buscam alugar um veículo mais barato. Por este motivo, pesquisar bem antes de contratar esse serviço pode ajudar a encontrar empresas que permitam contratar um carro por assinatura também no boleto bancário ou Pix.

2. Compare preços

Pesquise bem os valores antes de assinar o contrato de um veículo. Realizar diversos orçamentos e entender as vantagens de cada locadora podem ajudá-lo a não fazer mau negócio. É válido destacar que buscadores, como Decolar e Kayak, podem ser grandes facilitadores na comparação, ajudando você a encontrar o melhor preço.

3. Escolha a categoria ideal para o seu perfil

Na hora de escolher o carro por assinatura, é importante ir além do modelo, focando características. Um veículo hatch compacto, por exemplo, gasta menos combustível que um esportivo. Então, antes de alugar um automóvel, faça uma análise do que realmente é necessário para você. Conforto, economia, desempenho e demais fatores são determinantes para determinar a categoria mais adequada.

4. Procure planos flexíveis de quilometragem

Diversas locadoras oferecem planos limitados de quilometragem. Ou seja, contrata-se o serviço pela quilometragem exata que o usuário irá rodar no mês ou na semana. Em muitos casos, isso se torna um empecilho para quem deseja alugar um carro, seja pela necessidade de dirigir ilimitado, seja por não ter uma previsão de quantos quilômetros serão percorridos. Pagar pelo que dirigir ou optar por um preço único para rodar de forma ilimitada costuma ser alternativas mais adequadas.

5. Priorize o pacote de proteção

O pacote de proteção também é uma maneira de economizar e evitar imprevistos e surpresas desagradáveis durante o uso do carro por assinatura. Geralmente, os planos oferecem manutenção preventiva e segurança contra roubo e furto. No fim do dia, isso fará toda a diferença contra qualquer gasto inesperado.