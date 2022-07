Sainz Jr. supera Verstappen e lidera 1º treino livre do GP da Hungria de F-1

29/07/2022 | 10:28



Após ser batida pela Red Bull na etapa passada, a Ferrari voltou a superar a equipe rival nesta sexta-feira. O espanhol Carlos Sainz Jr. foi o mais veloz do primeiro treino livre do GP da Hungria de Fórmula 1, deixando Max Verstappen em segundo. Charles Leclerc registrou o terceiro melhor tempo da sessão disputada no circuito de Hungaroring, nos arredores de Budapeste.

Sainz, que não passou do 5º lugar no GP da França, no fim de semana passado, mostrou nesta sexta que pretende reagir, voltando a brigar por vitórias. O espanhol da Ferrari anotou o tempo de 1min18s750. Verstappen, atual campeão mundial e líder do campeonato, veio logo atrás, com 1min18s880.

Leclerc foi o terceiro mais rápido, com 1min19s039. Mais cedo, o piloto da Ferrari garantiu que o erro grosseiro que cometeu no domingo passado não afetará sua confiança ou seu estilo de pilotar. Ele foi quem mais completou voltas no traçado, entre os três mais rápidos, com 26 giros.

Num treino sem surpresas ou sobressaltos, o trio foi seguido de perto pelos jovens pilotos da McLaren e da Mercedes. O britânico Lando Norris registrou o quarto tempo, com 1min19s299. Seu compatriota George Russell, um dos destaques da corrida passada, anotou 1min19s606. Ambos deixaram seus companheiros de times, mais experientes, para trás.

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton foi o sétimo colocado neste primeiro treino livre, com 1min19s710. No domingo passado, ele chegou em segundo lugar, atrás apenas de Verstappen, acompanhando de Russell no pódio.

Enquanto a Mercedes se aproxima dos candidatos ao título, o mexicano Sergio Pérez vem caindo de rendimento a cada etapa. Nesta sexta, foi apenas o sexto mais veloz, com 1min19s622, quase um segundo mais lento que Verstappen, seu companheiro de time.

O Top 10 contou ainda com o australiano Daniel Ricciardo, da McLaren, com 1min19s841, e os dois pilotos da Alpine. Vencedor do GP húngaro no ano passado, o francês Esteban Ocon anotou o nono tempo, com 1min20s348. E o veterano espanhol Fernando Alonso, que completa 41 anos nesta sexta, registrou 1min20s377.

A sessão contou com a participação de outro veterano da F-1. O polonês Robert Kubica pilotou pela Alfa Romeo, no lugar do titular Valtteri Bottas. Kubica foi o 19º e penúltimo colocado da sessão, com 1min21s179.

Os pilotos voltam à pista ao meio-dia desta sexta-feira para o segundo treino livre na pista húngara. No sábado, a terceira sessão está marcada para as 8h. O grid de largada será definido às 11h. E, no domingo, a largada será as 10 horas.