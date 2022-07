Taxas futuras de juros operam estáveis antes de inflação dos EUA

29/07/2022 | 09:51



Os juros futuros operam estáveis na manhã desta sexta-feira, 29, com investidores à espera do índice de preços PCE dos Estados Unidos em junho (9h30) e após a divulgação de que a taxa de desocupação no Brasil ficou em 9,3% no segundo trimestre, segundo a Pnad Contínua do IBGE, em linha com a mediana das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast.

Às 9h15 desta sexta-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 12,77%, de 12,76% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 marcava 12,86%, 13,83%, e o para janeiro de 2024 exibia taxa de 13,50%, mesma taxa do ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2023 estava em 13,845%, de 13,836% na véspera.