Conheça os principais lançamentos em games no segundo semestre de 2022

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



29/07/2022 | 09:55



A primeira metade do ano trouxe uma série de novidades para os jogadores, sendo que as grandes estreias foram puxadas por Horizon Forbidden West e Elden Ring. Mas outras surpresas ainda estão por vir. Tanto é que a HyperX montou uma lista com os principais lançamentos de games no segundo semestre de 2022. São títulos que merecem a atenção tanto dos usuários de consoles quanto os de PC.

Saints Row

Lançamento: 23 de agosto

Plataformas: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC

O retorno da franquia de jogos de mundo aberto do estúdio Volition promete trazer a diversão nonsense que os fãs de Saints Row desejam e ainda adicionar novos cenários e personagens. O jogo apresentará a história de uma guerra entre gangues na cidade fictícia de Santo Ileso, no sudoeste dos Estados Unidos, e será uma ótima pedida para quem procura um game com dezenas de horas de conteúdo, armas e gadgets inesperados para explorar como bem entender.

The Last of Us Part I

Lançamento: 2 de setembro

Plataformas: PlayStation 5 e futuramente para PC

Remake dito como a “versão definitiva” do clássico de 2013 da Naughty Dog, The Last of Us Part I trará a história completa do jogo original e seu DLC, Left Behind, para o PlayStation 5. Além da narrativa envolvente, o título aposta nas famosas atuações dos atores originais do jogo e em grandes atualizações, como o visual reconstruído “do zero” a partir de uma nova Inteligência Artificial, os sistemas de animação e suporte para 60 quadros por segundo.

Splatoon 3

Lançamento: 9 de setembro

Plataforma: Nintendo Switch

O divertido tiroteio de tinta entre Inklings e Octolings retornará para seu terceiro título com muitas novidades. Com uma campanha singleplayer em um mundo pós-apocalíptico, o game permitirá que o jogador customize seu personagem e jogue com os amigos no modo Turf War, com novas e poderosas armas para o arsenal. Haverá também o retorno do multiplayer co-op chamado Salmon Run: Next Wave.

Overwatch 2

Lançamento: 4 de outubro

Plataformas: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC

Para os fãs de jogos competitivos multiplayer, a esperada sequência de Overwatch, é um dos principais games no segundo semestre de 2022. O título trará importantes novidades, incluindo a redução no número de jogadores por times (de 6 para 5) e adicionando novos personagens. Ao contrário do original, será lançado em early acess de forma gratuita, com monetização baseada em Battle Pass com atualização sazonal. Novos modos, como um PvE co-op com história e customização dos personagens, também chegam ao jogo.

Marvel’s Midnight Suns

Lançamento: 7 de outubro

Plataformas: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC

Para quem gosta de um jogo mais tático e menos frenético, Marvel’s Midnight Suns, do estúdio Fireaxis Games, desenvolvedores da franquia XCOM, será uma ótima pedida entre os games no segundo semestre de 2022. Com vários heróis e vilões clássicos da Marvel, além de um protagonista que será criado e customizado pelo próprio jogador, o título é um RPG tático por turno, no qual cada decisão na partida é crucial na batalha contra a Mãe dos Demônios, Lilith.

Gotham Knights

Lançamento: 25 de outubro

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC

Fãs de super-heróis também estarão bem ocupados em outubro graças ao lançamento de Gotham Knights, game que se passa no clássico universo dos jogos Batman Arkham. Em um mundo aberto cheio de combate e furtividade, em vez de controlar o próprio Cavaleiro das Trevas, o gamer poderá escolher entre quatro de seus pupilos (Robin, Batgirl, Asa Noturna e Capuz Vermelho), que investigam sua possível morte pelas mãos dos membros da sociedade secreta Corte das Corujas.

Call of Duty: Modern Warfare II

Lançamento: 28 de outubro

Plafatormas: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC

A famosa série retornará aos consoles e PCs com Modern Warfare II, jogo desenvolvido pela Infinity Ward, que apresentará um intenso e explosivo conflito global, além de personagens icônicos da série, como o Tenente Simon “Ghost” Riley e o Capitão John Price. Com gráficos de tirar o fôlego, o título oferecerá aos jogadores um modo singleplayer com muita ação, o esperado modo multiplayer de COD, e uma nova experiência cooperativa chamada Special Ops.

God of War Ragnarok

Lançamento: 9 de novembro

Plataformas: PlayStation 5 e PlayStation 4

Após anos de espera, a saga de Kratos e seu filho Arteus terá uma conclusão, com um gameplay cheio de novidades e gráficos incríveis no PlayStation 5. As especulações sobre o destino dos personagens e de como a história continuará após o Ragnarok são diversas, mas certo é que os fãs não veem a hora de mergulhar novamente na saga.

Pokémon Scarlet/Violet

Lançamento: 18 de novembro

Plataforma: Nintendo Switch

Após o recente sucesso de Pokémon Legends Arceus, a franquia retornará com a nova geração Pokémon Scarlet e Violet. O novo trio de monstrinhos iniciais já está anunciado e os jogadores poderão escolher entre os carismáticos Sprigatito, Fuecoco e Quaxly para começar essa aventura repleta de batalhas contra treinadores e criaturinhas para capturar.

The Callisto Protocol

Lançamento: 2 de dezembro

Plataformas: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC

Para fechar a lista de games no segundo semestre de 2022, um jogo de horror no espaço. The Callisto Protocol oferecerá uma experiência visceral e assustadora com atmosfera de tirar o fôlego até mesmo para veteranos do gênero survival horror. Com muitos tipos de monstros, jumpscares, finalizações de inimigos e diferentes animações para as mortes do protagonista, o título desafiará os jogadores que ousarem pisar em uma estação espacial localizada em Calisto, um dos satélites naturais do planeta Júpiter.