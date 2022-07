Fernanda Vasconcellos celebra primeiro mês de vida do filho

29/07/2022 | 09:11



A gente não resiste a tanta fofura! Fernanda Vasconcellos usou as redes sociais para celebrar o primeiro mêsvesersário do filho, Romeo. O pequeno é fruto do relacionamento da atriz com Cássio Reis.

Na imagem, compartilhada no Feed, papai e mamãe aparecem juntinhos com o pequeno. Enquanto isso, nos Stories, Romeo estava fofíssimo em um clique com as mãos no rosto. Dá para aguentar tanta fofura?

O pequeno nasceu no dia 28 de junho, e é o primeiro filho da atriz. Fernanda e Cássio estão juntos desde 2014, ele também é pai de Noah, de 14 anos de idade, filho que teve com Danielle Winitz.