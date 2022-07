Ana Paula Siebert não pararia de trabalhar a pedido de Roberto Justus: Respeito quem faz essa escolha

29/07/2022 | 09:10



Cada um no seu quadrado? Se depender de Ana Paula Siebert, sim! A modelo usou as redes sociais para conversar com os seguidores e revelou que não pararia de trabalhar a pedido do maridão, Roberto Justus. Tudo começou quando uma internauta questionou se a ela deixaria a carreira caso o empresário lhe falasse para ser apenas dona de casa.

Hoje, não [pararia]. Já tive esse sonho quando era mais nova, casar e apenas cuidar dos meus filhos até eles crescerem. Respeito as mulheres que fazem essa escolha. Minha mãe foi uma delas e foi sensacional. Abrir mão de uma carreira em prola da família é um ato de muito amor. Mas por quê hoje não? Encontrei minha felicidade trabalhando com o que amo. Isso é raro e valioso, Ana respondeu.

E continuou:

Quem sabe daqui uns anos eu volte a pensar diferente... pode ser! Posso mudar. Posso me arrepender. Posso querer ser outra mulher. Mas hoje eu não conseguiria.

Siebert e Justus estão juntos desde 2015 e tiveram uma filha juntos, Vicky, de dois anos de idade.