Imersiva e digital, Audi inaugura concessionária para elétricos em SP; veja fotos

A Audi do Brasil anunciou o lançamento da Audi Morumbi, em São Paulo (SP). Trata-se da primeira concessionária global da marca das quatro argolas com o conceito de experiência progressiva e imersão digital.

A Audi Morumbi aposta no conceito de galeria de arte. Nela, os automóveis estão dispostos entre amplos quadros retroiluminados e recursos tecnológicos de ponta.

Com tons quentes e materiais naturais, a concessionária Audi Morumbi aposta em inovações tecnológicas, com destaque o painel digital em LED de alta resolução, chamado Digital Retail Module (DRM), que ocupa uma área de 10 metros quadrados e proporciona uma experiência mais interativa e agradável ao cliente.

O painel é integrado a uma TV touch de 52 polegadas que, conectados ao configurador de veículos, permite aos clientes inúmeras possibilidades de personalização do modelo escolhido de acordo com as suas preferências e necessidades, entre elas a possibilidade de até mesmo ingressar digitalmente no veículo.

Outra novidade presente nessa tecnologia é 3D Remote Experience, na qual é possível configurar os veículos por meio de um iPad e projetá-los em painéis digitais. Além disso, haverá um expert de produto e tecnologia da marca para manipular os dispositivos e auxiliar o cliente a explorar o universo digital da concessionária.

A concepção da loja foi idealizada com menor quantidade de veículos no showroom e priorização das áreas de circulação, integração e convivência, em linha com o conceito “Audi City”, recém-inaugurado na cidade de Wolfsburg, na Alemanha.

O espaço conta com um projeto exclusivo de iluminação, com luzes indiretas nas áreas comuns e focadas nos veículos, criando um ambiente acolhedor e humanizado. Já a área de conveniência conta com espaço para café e loja exclusiva com produtos Audi Collection.

Audi Morumbi: projeto

Fruto de um projeto em parceria com a matriz na Alemanha, o novo espaço recebeu investimentos de R$ 8 milhões. A nova unidade é também a primeira da fabricante com foco exclusivo em veículos eletrificados, oferecendo duas estações de recarga para modelos híbridos e elétricos.

O novo espaço de 750 metros quadrados tem projeto assinado pela empresa Schimidhuber, em parceria com o renomado arquiteto paulista Guilherme Mattos e o carioca Pedro Rivera, da Rua Arquitetos.

A nova Audi Morumbi representa um projeto piloto de experiência progressiva que servirá para atualizar a arquitetura corporativa da marca em escala global. A concessionária já conta com dois carregadores de alta velocidade de 50 KW-DC (carga rápida), sendo um localizado na área externa e outro na área interna.

Vale destacar que este modelo de carregador é um dos mais potentes da rede, sendo capaz de carregar uma bateria completa em, aproximadamente 2 horas (436 km). Até o fim do ano, a concessionária receberá um carregador ainda mais potente, de 150 KW, o qual permitirá um carregamento total da bateria em 40 minutos.