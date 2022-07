Fundo Social recebe doação da Polícia Civil

Da Redação



29/07/2022 | 08:29



A sede do Fundo Social de Solidariedade de Santo André foi palco ontem de uma ação que promete aquecer o inverno de muitos andreenses: uma doação de quase 800 itens arrecadados pela Polícia Civil, que foram repassados à Campanha do Agasalho, iniciativa que integra o programa Santo André Solidária.

A arrecadação reuniu 781 itens, sendo 540 cobertores e 241 peças de roupas. “Mais uma ação capitaneada pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com a Polícia Civil, estamos recebendo itens para este inverno, que serão levados a quem mais precisa, vão ajudar muitos andreenses e pessoas em vulnerabilidade na nossa cidade”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Representante da Polícia Civil, o delegado Francisco José Alves Cardoso celebrou a parceria com a Prefeitura e o Fundo Social de Solidariedade. “Alegria e honra muito grande fazer essa doação. Todas as seccionais tiveram essa missão no Estado. E a seccional de Santo André escolheu o Fundo Social de Solidariedade pela seriedade com a qual trabalha, pela forma como tratam a causa social do município”, disse.

Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Cláudia de Fabris, agradeceu a escolha da Polícia Civil. “Eles poderiam entregar para qualquer cidade, porque cuidam de outras também, mas escolheram o nosso Fundo Social e a gente se sente muito lisonjeado com isso”, afirmou. “Para nós é muito importante e sinto muito orgulho em receber essa doação pela credibilidade que a gente está recebendo das pessoas, que estão acreditando e doando para o fundo”, completou.

Ainda de acordo com Ana Cláudia, as campanhas de arrecadação do município são permanentes. “As quatro Lojas Solidárias continuam recebendo de maneira perene as doações: agasalhos, alimentos, itens de higiene, brinquedos, livros, utensílios domésticos. Qualquer coisa que não sirva mais para você e esteja em bom estado, pode ajudar muito a vida de outra pessoa”, concluiu.