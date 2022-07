Exposição homenageia artistas da Semana de 22

Da Redação



29/07/2022 | 08:28



O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes vai fazer uma viagem no tempo. Vai voltar, mais exatamente, 100 anos, diretamente para fevereiro de 1922, quando foi realizada a Semana de Arte Moderna de 22.

O mezanino do restaurado símbolo andreense receberá, a partir de amanhã, às 15h, a exposição “22 de 22”, sob responsabilidade do caricaturista Fernandes, que vai contar com 22 caricaturas e uma escultura. As obras alusivas aos artistas que, há um século, participaram daquele evento artístico-cultural. A exposição ocorre até 30 de agosto.

Os modernistas retratados na exposição serão: Agenor Fernandes Barbosa, Anita Malfatti, Antonieta Santos Feio, Di Cavalcanti, Flávio de Carvalho, Graça Aranha, Guilherme de Almeida, Guiomar Novaes, Heitor Villa-Lobos, Jonh Graz, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade, Pagu, Plínio Salgado, Ronald de Carvalho, Sérgio Milliet, Tácito de Almeida, Tarsila do Amaral, Victor Brecheret e Zina Aita.

Todos estes terão suas caricaturas feitas a lápis em papel canson e digitalizadas em sépia. Brecheret ainda contará com uma escultura desenvolvida em bloco celular.

Fernandes já promoveu outras duas exposições alusivas à Semana de Arte Moderna de 22. Uma delas no Memorial da América Latina, na Capital, denominada “Pilares de 22, e outra em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Agora, tem a oportunidade de exibir suas obras de arte na cidade onde escolheu viver.

“Atuei muito aqui, então é um prazer. É onde moro, onde construí a vida. É diferente. Legal poder fazer no meu reduto”, disse Fernandes.

A Semana de Arte Moderna foi realizada entre 13 e 18 de fevereiro de 1922, no Theatro Municipal de São Paulo, que teve como principal bandeira – como o próprio nome diz –, apresentar um movimento artístico modernista no Brasil, com as mais novas tendências literárias, musicais, esculturais e demais segmentos culturais, se baseando em teorias da Europa, atualizando intelectualmente a consciência verde e amarela e deixando para trás o conservadorismo do século anterior (parnasianismo), que estava encravado na cultura nacional. É, até hoje, um marco no modernismo brasileiro.

“Vejo tudo o que foi apresentado em 1922 e ainda são obras modernas. Aquele foi um movimento de desconstrução do que se estava acostumado, do tradicional, de que arte tinha que retratar, por exemplo, um gato como ele é, como em uma foto”, explica Fernandes.

A ideia de realizar uma escultura de Brecheret e integrá-la à exposição, segundo o artista, é porque o homenageado era justamente escultor (responsável pelo Monumento às Bandeiras, em frente ao Parque do Ibirapuera, e o Monumento ao Duque de Caxias, a Praça Princesa Isabel - ambos na Capital).

Consequentemente, Fernandes conseguiu desenvolver um viés artístico ao qual é apaixonado.