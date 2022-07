Alunos da rede pública começam a receber uniformes

Matheus Silva Moreira



29/07/2022 | 08:25



Governo promete entregar kits do ano que vem com tênis e uniforme de professores até março A Secretaria de Educação de Diadema iniciou na tarde de ontem a entrega dos 32 mil kits de uniformes escolares para os estudantes da rede municipal de ensino.

Cada kit conta com uma jaqueta, uma calça, uma bermuda, duas camisetas de manga curta, uma camiseta de manga longa, uma blusa de inverno, dois pares de meias e mochila.

Alunos do Mais Educação recebem duas camisetas extras. A Escola Márcia Maria Rodrigues da Silva, no Centro, foi a primeira unidade escolar a receber as vestimentas.

O prefeito José de Filippi Júnior (PT) afirmou que o “ano foi muito difícil, onde o foco foi salvar vidas e a gente continua valorizando isso. O uniforme é o complemento de um trabalho que quer difundir o conhecimento, que promova cidadãos que respeitem uns aos outros”, disse.

O prefeito pediu à Secretaria de Educação que inclua, no ano que vem, tênis para os alunos e uniformes para os professores. A secretária de Educação, Ana Lúcia Sanches, disse que para 2, o uniforme será entregue até março.