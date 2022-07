Prefeitura entrega 1ª Inspetoria da GCM

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



29/07/2022 | 08:22



A Prefeitura de São Caetano inaugurou ontem, como parte da programação de aniversário do município, a primeira Inspetoria da GCM (Guarda Civil Municipal), ligada à Secretaria de Segurança. O novo equipamento foi implantado ao lado do Parque Província de Treviso e contará com a atuação de 60 a 70 GCMs todos os dias, divididos em turnos, para reforçar as ações preventivas e fortalecer o diálogo com os moradores do Fundação.

“Esse é um bairro que fica na divisa com São Paulo. Existia uma carência de segurança pública neste local. Atendemos uma demanda da população. A Inspetoria será uma subsede da Guarda aqui no Fundação e este é o início de nosso projeto de descentralização. Esse será um elo de ligação da GCM com a comunidade”, explicou o secretário de Segurança do município, Lourival dos Santos Silva, que destacou que serão implantadas, no total, cinco inspetorias no município.

PROGRAMAÇÃO

Além de inaugurações, a Prefeitura de São Caetano promoverá atrações culturais gratuitas em celebração aos 145 anos da cidade.

O Espaço Verde Chico Mendes recebeu ontem show do cantor Fábio Jr. Hoje, às 21h, o local receberá apresentação do grupo Art Popular. No sábado, às 19h, Porão 99 será atração de destaque da programação artistica. Para fechar o calendário de shows, Luiza Possi sobe ao palco do Chico Mendes no domingo, às 20h30, com participação especial da Big Band, da Fundação das Artes. Durante este período, o local sediará, ainda, exposição de carros antigos, das 9h às 18h. O Espaço Verde Chico Mendes está situado na Avenida Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica.