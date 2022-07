Athletico-PR entra com recurso no STJF pedindo punição a Gabigol e Arrascaeta

28/07/2022 | 23:15



O Athletico-PR ingressou no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) com uma notícia de infração contra o Flamengo e os atletas Gabigol e Arrascaeta nesta quinta-feira. O clube paranaense pede punições ao jogadores por faltas violentas sobre Fernandinho e Erick, respectivamente.

A bronca dos paranaenses vem por causa de lances duros praticados pelos flamenguistas no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, quarta-feira, no Maracanã. O atacante carioca desferiu um chute no volante Fernandinho e Luiz Flávio de Oliveira apenas advertiu a dupla com cartão amarelo. Já o lance do uruguaio é um forte carrinho por trás no volante Erick.

"Aos 40 da primeira etapa, o atleta nº 09 do Flamengo, Gabriel Barbosa, puxava contra-ataque do seu campo de defesa. Ao se deparar com a marcação do atleta nº 05 do Athletico, Fernandinho, ele recua a bola para seu companheiro e tenta partir para o campo de ataque, mas o corpo de Fernandinho está à sua frente e Gabriel, então, não consegue seguir adiante, devido ao choque. Irritado, Gabriel, já fora do lance, agrediu o seu adversário, Fernandinho, mediante um chute com sua perna esquerda, que atingiu também a perna esquerda de seu oponente", narrou o clube sobre Gabriel Barbosa.

"Já aos 45 da segunda etapa, quando o atleta nº 26 do Athletico, Erick, partia em velocidade para um contra-ataque da equipe visitante, De Arrascaeta, atleta nº 14 do Flamengo, promove um carrinho com a sola da chuteira do seu pé direito sobre o tornozelo direito de seu oponente, sem, em momento algum, objetivar a bola. Há uma fase de voo, por trás, sem chance de defesa para Erick", explicou sobre a conduta de Arrascaeta, os paranaenses.

"Nesse sentido, entendendo que ambos os casos se amoldam ao tipo previsto no artigo 58-B que trata de denúncias baseadas em prova de vídeo por notório equívoco a aplicação da decisão do árbitro, o clube paranaense pede a denúncia de Gabriel Barbosa no artigo 254-A por agressão e de Arrascaeta por no artigo 254 por praticar jogada violenta", aponta a notícia de infração.

Gabigol pode pegar entre quatro e 12 jogos de suspensão. Já Arrascaeta estaria sujeito a um gancho de uma a quatro partidas. O Flamengo, por sua vez, em caso de punição, pode arcar com pena pecuniária de até R$ 10 mil.