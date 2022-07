Correção: Argentina anuncia saída de Batakis da Economia e unificação de pastas

28/07/2022 | 22:23



Atenção senhores assinantes,

A nota enviada anteriormente continha uma incorreção no segundo parágrafo. O novo ministro da Economia da Argentina se chama Sergio Massa, e não Carlos Massa, como constou.

Segue o texto abaixo corrigido:

A Argentina confirmou nesta quinta-feira, 28, a saída de Silvina Batakis do Ministério da Economia, menos de um mês depois de ter assumido a titularidade da pasta.

Em comunicado, o governo de Alberto Fernández anunciou ainda uma reestruturação de seu gabinete, com a criação de um ministério único que inclui as pastas de Economia, Agricultura, Pesca e Pecuária e Desenvolvimento Produtivo, que será chefiado por Sergio Massa, atual presidente da Câmara dos Deputados.

"O presidente Alberto Fernández decidiu reorganizar as áreas econômicas de seu gabinete para melhor funcionamento, coordenação e gestão", diz a nota, que esclarece que as "relações com organizações de crédito internacionais, bilaterais e multilaterais" ligadas aos ministérios unificados também serão movidas.