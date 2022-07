Flaco López pede atenção com o Ceará e elogia a torcida do Palmeiras: 'Incrível'

28/07/2022 | 18:15



Foram apenas dois jogos pelo Palmeiras, um como titular, e o argentino Juan 'Flaco' López já está encantado com a nova casa. Após o treino desta quinta-feira, o atacante rasgou elogios à torcida palmeirense e já fez prognósticos para o duelo de domingo, pelo Brasileirão, no qual pede atenção com o Ceará.

O duelo de abertura do segundo turno vem com sentimento de vingança ao líder da competição. Na estreia, em pleno Allianz Parque, os visitantes surpreenderam e venceram por 3 a 2. O Palmeiras quer dar o troco para seguir com boa vantagem na ponta da tabela.

"É muito bom chegar a uma equipe que é líder do campeonato nacional. É um time muito grande e vamos tratar de seguir melhorando e dando nosso máximo em cada jogo", disse López. "O Ceará é uma equipe muito forte e me falaram do clima, que é mais quente que aqui, mas teremos que pensar em nós e dar o nosso melhor porque assim estaremos mais próximos da vitória", seguiu.

Na expectativa em ganhar uma sequência de jogos na equipe titular, o camisa 18 festejou a primeira partida desde o início - os 2 a 1 sobre o Internacional - e não poupou elogios à torcida verde, a quem já se encantou.

"Estou muito feliz pelo último jogo e pela vitória. Acredito que fizemos as coisas muito bem e jogamos uma partida inteligente", enfatizou. "Foi um triunfo importante pensando na classificação e fiquei muito contente também pela torcida do Palmeiras, que é incrível", completou.

Pelo segundo dia seguido, Abel Ferreira contou com a presença do lateral-esquerdo Piquerez e o atacante Rafael Navarro. Nas atividades do dia, trabalhos técnicos e táticos em campo reduzido como foco na construção das jogadas.