Estátua de cera de Ariana Grande derrete e viraliza na internet

28/07/2022 | 18:04



Um visitante que passava pelo museu de cera Madame Tussauds, em Nova York, nos Estados Unidos, notou que a estátua da cantora e atriz Ariana Grande estava diferente.

De acordo com ele, a estátua acabou derretendo após o ar condicionado do espaço apresentar problemas. A imagem foi postada nas redes sociais e viralizou.

Em 2019, Ariana ganhou uma estátua de cera no Museu Madame Tussauds de Londres. Na época, a réplica recebeu críticas dos fãs, que não gostaram muito da estátua.

Estátua de Anitta

O museu reúne centenas de estátuas de personalidades de todo o mundo. Recentemente, a cantora brasileira Anitta ganhou o seu espaço por lá. "Fiquei pasma com a exatidão e naturalidade do resultado. E fiquei impressionada com a riqueza de detalhes, das minhas tatuagens às nuances da minha pele. Ficou tudo muito fiel. Foi um trabalho minucioso e muito bem feito", disse Anitta, em entrevista ao E+, em junho.

Além da cantora, só existem outros cinco brasileiros com estátuas de cera no museu: os jogadores de futebol Pelé e Neymar e as supermodelos Gisele Bündchen, Adriana Lima e Alessandra Ambrósio.