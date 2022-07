Calleri rasga elogios a Rogério Ceni no Bola da Vez: 'Um dos mais inteligentes'

28/07/2022 | 17:51



O atacante argentino Jonathan Calleri rasgou elogios ao técnico Rogério Ceni e avaliou o momento que vive no São Paulo na temporada durante o programa Bola da Vez, da ESPN. O atleta elogiou a postura do treinador e disse ser um dos melhores na função. "Uma honra trabalhar todos os dias com ele", afirmou.

Calleri falou sobre como Rogério Ceni constrói sua imagem como ídolo e treinador. "O Rogério é o cara do São Paulo. É o grande ídolo do clube e é uma figura muito forte. É um capitão, goleiro, treinador. Ele é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci no futebol. É uma honra trabalhar todos os dias com ele. Ele não repete um treinamento. Todos os dias são exercícios diferentes. Todos os dias, ele está estudando para fazer algo novo".

O centroavante também comentou sobre o sentimento dos jogadores do São Paulo vendo o empenho de Rogério Ceni para prepará-los para as partidas: "O jogador gosta disso, de ter o técnico 100%. Ele é um grande vencedor e exigente. Ele não deixa que ninguém relaxe. Não importa se você fez gols, se no treino der um passe errado, ele vai brigar. Um técnico assim, para o momento do São Paulo, é a melhor escolha", completou Calleri.

O argentino encantou a torcida do São Paulo logo em sua primeira passagem, em 2016, quando foi artilheiro da Libertadores e ajudou a equipe a chegar à semifinal da competição. Calleri é o principal jogador do São Paulo em 2022 e tem sido sempre alvo de elogios dos torcedores. O atleta foi eleito o melhor atacante do Paulistão e é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, além de ser a principal esperança de gols na Sul-Americana e na Copa do Brasil.

A grande missão do dia para Calleri é levar a equipe à semifinal da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o São Paulo recebe o América-MG no Morumbi e precisa vencer para espantar qualquer sinal de crise. O clube vem de três empates consecutivos e não vence há quatro partidas.

O programa Bola da Vez é apresentado por André Plihal, com participações do ídolo tricolor Diego Lugano e do repórter Eduardo Affonso. A atração será destaque exclusivo da ESPN e do Star+ no sábado, às 20h, com reprise à meia noite.