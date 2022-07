Hotel luta pela conservação da Amazônia há quase 30 anos

Redação

Ferrenha defensora do meio ambiente, a ambientalista e empresária Vitória da Riva, foi uma das grandes responsáveis por difundir o turismo ecológico e sustentável no Brasil. A brasileira é a fundadora do hotel Cristalino Lodge, em Alta Floresta (MT), que atua na luta pela conservação da Amazônia há quase 30 anos e é um dos 25 melhores ecolodges do mundo, segundo a National Geographic Traveler.

Cristalino Lodge e a conservação da Amazônia

Erguido em 1992, em uma clareira na floresta fechada, o hotel está incrustado em meio à exuberância da floresta amazônica, dentro da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), criada em 1997, como a 1ª do norte do Mato Grosso e que hoje conta com mais de 11 mil hectares de mata protegida – uma área seis vezes maior que o arquipélago de Fernando de Noronha. No início, ainda com uma estrutura enxuta, para no máximo oito pessoas, o Cristalino Lodge apresentava uma frequência bem restrita de hóspedes, sobretudo estrangeiros e entusiastas da observação de pássaros, o birdwatching.

Com o passar dos anos, o empreendimento foi ganhando forma e prosperando como negócio. O entorno ajudava. A proximidade com os ecossistemas do Pantanal e do Cerrado fez com que muitas espécies destes habitats também pudessem ser encontradas no sul da Amazônia, criando uma zona de elevada biodiversidade. Um terço de todas as aves do Brasil e inúmeras espécies endêmicas, que só existem em um determinado local, estão no Cristalino Lodge.

Tamanha variedade de espécies atraiu mais visibilidade para o hotel e reconhecimentos importantes no Brasil e no exterior pelos seus esforços na conservação da biodiversidade, um dos pilares do Cristalino Lodge e o principal motivo de inspiração e motivação para Vitória da Riva. Em 1999, ela criou a Fundação Cristalino para reforçar e fomentar pesquisas sobre a biodiversidade da Amazônia.

Os projetos desenvolvidos pela Fundação Cristalino se mesclam ao sério de trabalho de responsabilidade social e ambiental do hotel. Suas ações de mínimo impacto ao ecossistema incluem a captação de energia limpa, feita por meio de 60 placas alto voltaicas que geram 2,3 MW ao mês, reciclagem e separação de lixo, arquitetura inteligente, uso de produtos orgânicos e tratamento de água e efluentes cinzas e negros por meio de um sistema de camadas por filtros e bacia de evapotranspiração.

Por seus esforços na área ambiental, o hotel recebeu importantes premiações, como o Global Vision Awards, da Revista Travel & Leisure, e o Sustainable Vision Award, da Brazilian Luxury Travel Association (BLTA).

“Além da fantástica experiência de reconexão, os turistas que nos visitam estão colaborando para o desenvolvimento de importantes iniciativas, que vão desde a captação de energia solar nos quartos, ao tratamento da água e o uso de produtos orgânicos da nossa horta”, ressalta Vitória da Riva, sócia-proprietária do Cristalino Lodge. “Para mim, é muito gratificante ver a sequência de um projeto que começou lá atrás. É uma vitória muito grande ver a floresta de pé e o ecoturismo em alta”, completa.

