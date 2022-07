Na China, bilionário Jack Ma pretende ceder o controle do Ant Group

28/07/2022 | 17:27



O bilionário Jack Ma planeja ceder o controle do Ant Group Co., afirmam fontes próximas ao tema. O afastamento de Ma faz parte da estratégia da fintech de se afastar do Alibaba Group Holding Ltd. O movimento ocorre após mais de um ano de pressão chinesa para que Ma abrisse mão do controle do grupo. As autoridades chinesas interromperam o IPO de mais de US$ 34 bilhões do Ant Group em 2020 e estão forçando a empresa de tecnologia a se reorganizar como uma holding financeira regulada pelo Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês). À medida que a reforma avança, o Ant aproveita a oportunidade para reduzir a dependência da empresa em relação a Ma, fundador do Alibaba.

Ma, de 57 anos, é um dos maiores empresários da China. Ele tem sido alvo de ações do governo que buscam reduzir sua influência e o poder de suas empresas. Ao diminuir a presença de Ma na companhia, é bem possível que um novo IPO do Ant Group fosse retardado por mais de um ano. As regulamentações chinesas exigem um intervalo de tempo nas listagens públicas para empresas que recentemente mudaram seu corpo governamental. Se tivesse se tornado pública, a Ant teria sido avaliada em mais de US$ 300 bilhões.

Apesar de não ocupar cargo executivo ou fazer parte do conselho do Ant Group, Ma é uma figura influente na empresa. Ele detém 50,52% das ações da companhia por meio de uma entidade na qual detém uma posição dominante. Segundo fontes do Wall Street Journal, o empresário poderia abrir mão do controle da empresa ao transferir parte do seu poder de voto para outros executivos da empresa.

Ainda de acordo com o Wall Street Journal, o Ant já comunicou os reguladores chineses sobre a intenção de Ma de ceder o controle da empresa. O objetivo é converter a companhia em uma holding financeira, mas para isso o Ant é obrigado a mapear sua estrutura de liderança. O PBoC ainda não aceitou o pedido da empresa para se tornar uma holding financeira. Qualquer mudança nos executivos do Ant Group não deve se materializar até que a reestruturação da companhia seja concluída.