Neil Gaiman diz que Brasil foi primeiro país do mundo a descobrir 'Sandman'

28/07/2022 | 17:12



Prestes a ver um de seus mais famosos personagens estrear nas telas da Netflix, Neil Gaiman usou sua conta no Twitter para saudar os fãs brasileiros. O autor de Sandman, cuja adaptação para série chega à plataforma de streaming em 5 de agosto comentou na rede social que "o primeiro país do mundo a descobrir o Sandman foi o Brasil".

O escritor também aproveitou para comentar a relação de sua obra com o País. "Os quadrinhos foram publicados lá com traduções em (a honestidade me obriga a admitir) edições muito mais agradáveis do que os quadrinhos americanos", disse. "Cada edição tinha um detalhe da capa ampliado na contracapa e ensaios ilustrados internos explicando ou expandindo as coisas nos quadrinhos", continuou.

Gaiman também pontuou que foi aqui no Brasil que a história foi adaptada pela primeira vez. "O mesmo palco um pouco antes, foi Oldest Game de Uma Esperança no Inferno", escreveu. O autor finalizou sua "conversa" saudando o Brasil e convidando para assistir à série. "Este sou eu dando um alô especial ao Brasil e a todos os leitores brasileiros do Sandman. Bons sonhos! Vejo vocês na Netflix no dia 5 de agosto", finalizou sua publicação.