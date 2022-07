Acompanhado da noiva grávida, Bruno De Luca se prepara para gravar a última parte de Vai Pra Onde Mozão?

28/07/2022 | 17:10



De malas prontas! Acompanhado da noiva Sthéfany Vidal, o apresentador Bruno De Luca está preparado para gravar a última parte do programa Vai Pra Onde Mozão?, do Multishow. Nesta quinta-feira, dia 28, o casal embarcou para as Cataratas do Foz do Iguaçu e ainda pretendem dar aquela passadinha no Paraguai.

Estou muito animado que eu vou para Foz do Iguaçu, que é considerado um dos lugares mais maneiros do mundo e é minha primeira vez conhecendo esse paraíso incrível. E está sendo único compartilhar todos esses momentos com a Sthéfany, nós dois gostamos muito de viajar e como eu viajo bastante, ter um lugar que eu nunca fui e ir com ela pela primeira vez torna tudo mais especial, contou Bruno em comunicado enviado à imprensa.

O trabalho em conjunto com o noiva será o primeiro com a participação de um acompanhante desde a estreia do Vai Pra Onde, em 2007. A temporada especial que ganhou o Mozão no título, acabou recebendo também uma terceira participante, a primeira filha do casal que ainda está na barriga da Sthéfany. Pura fofura, não é mesmo?