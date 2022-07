Ponte Preta oficializa meia Cássio Gabriel como reforço

28/07/2022 | 15:45



A Ponte Preta oficializou nesta quinta-feira o meia Cássio Gabriel, de 29 anos, como o mais novo reforço para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele já vinha trabalhando com o elenco, mas a diretoria aguardava a publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para oficializá-lo.

Regularizado, o meia está à disposição do técnico Hélio dos Anjos para a partida deste sábado, contra o Operário, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, pela 21ª rodada da Série B.

Com passagens por Fluminense, Paysandu, Guarani, São Bento, XV de Piracicaba, Mirassol e Vila Nova, Cássio Gabriel estava no Mumbai City, da Índia. Foram 21 jogos, com um gol e cinco assistências.

Além Cássio Gabriel, a Ponte Preta tem outros jogadores para estrearem, como o zagueiro Mateus Silva, o volante Rithely e o meia Elvis.

O próximo reforço a ser oficializado pela diretoria pontepretana é o atacante Everton, que estava no Cuiabá e desembarcou em Campinas na quarta-feira para realizar exames médicos.