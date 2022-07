Caio Castro está cansado da polêmica sobre pagar conta no encontro: Caso encerrado

28/07/2022 | 15:10



Caio Castro não esperava ser um dos assuntos mais comentados do momento, mas ele é. Desde a última quarta-feira, dia 27, internautas e famosos se indignaram com uma fala do ator sobre não ter a obrigação de pagar a conta de um encontro amoroso. Logo depois de se pronunciar e dizer que sua ideia estava sendo tirada fora do contexto, Castro repostou um tweet que dizia:

Caio Castro alugou um triplex na cabeça de muita mulher com um pensamento muito básico: Pago por que eu quero, e e por fazer questão de quem tá ao meu lado, e eu posso fazer isso infinitas vezes, e com diversos valores diferentes, mas eu não tenho obrigação nenhuma.

Junto com o print do texto, Caio completou:

É simples assim.

Em seguida, no próximo Story, o artista escreveu:

Caso encerrado. Boa quinta-feira, pessoal.

Parece que ele se cansou do assunto, hein!