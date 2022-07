Gracyanne Barbosa e Belo recebem outra ordem de despejo da justiça

28/07/2022 | 14:10



Eita! Segundo a colunista Fábia Oliveira, Belo e Gracyanne Barbosa estão enfrentando outra ordem de despejo decretada pela Justiça. As autoridades alegam que o casal tem mensalidades de aluguel atrasadas de sua atual residência na zona oeste do Rio de Janeiro.

Sentiu que já leu essa notícia antes? Com certeza, porque não é a primeira vez que o casal de artistas se envolve na mesma polêmica. Em 2013 eles passaram pela mesma situação embaraçosa. Agora em 2022 Gracyanne e Belo estão devendo a soma de pouco mais de 220 mil reais ao proprietário da casa, junto aluguéis e as contas de IPTU não pagas.

Mas calma que ainda tem mais dívidas! O contrato impõe uma multa no valor de 46 mil reais, mas que quase 43 mil reais devem ser abatidos porque foi feito um depósito caução na firmação do contrato. Porém, outro valor deve preencher esse lugar por conta dos danos à mobília da casa, quase 40 mil deverá ser pago como indenização, isso porque o imóvel foi alugado já com os móveis e a preservação seria de responsabilidade do casal.

No contrato de locação, que tem o prazo de 30 meses, o valor do aluguel junto ao IPTU ficou definido como 16 mil reais. Os três primeiros meses foram pagos corretamente por Belo e Gracyanne, porém nos meses seguintes o proprietário começou a enfrentar diversas dificuldades com o casal. Quando o dono da casa conseguia contato com os artistas, eles ainda levavam algum tempo para fazerem os depósitos.

As contas de água e luz também não foram todas quitadas corretamente e o débito deles só crescia. Mesmo quando o dono do imóvel tentou ajudá-los oferecendo uma negociação do valor da dívida, ele foi ignorado pelo casal.

A assessoria do cantor Belo afirma que as informações não são verídicas e que os advogados dos artistas atuaram de forma jurídica para impedir novas publicações imprecisas e falsas sobre o assunto. A nota afirma que o processo acontece na verdade em São Paulo e os valores já estão em discussão.

No processo que tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo, estão em discussão valores devidos pela empresa Central de Shows de Eventos Ltda. pela locação de um imóvel no bairro Planalto Paulista, em São Paulo. E não no Rio, onde Belo e Gracyanne residem hoje, conforme sugerido de maneira mentirosa pelo noticiário. A referida firma não inclui o cantor como sócio ou administrador, ao contrário do que está sendo afirmado erroneamente. Ela pertence, na verdade, a um ex-empresário do músico, com quem ele não sustenta mais relações profissionais, como é de conhecimento do mercado de entretenimento nacional em 2018. Esse ex-empresário entregou o imóvel como cortesia a Belo, na época dos fatos, como uma contrapartida da relação de agenciamento dos dois. Mas cabia ao titular do contrato se responsabilizar pelas despesas, não a Belo. Essa divisão de responsabilidades era, inclusive, parte do acordo profissional existente entre os dois.