Maria Lina revela que está com pulga e desabafa nas redes sociais

28/07/2022 | 14:10



Parece que a situação para Maria Lina não está das melhores. A influencer contou em suas redes sociais, nesta quinta feira, dia 28, que está com uma infestação de pulgas no corpo e em sua casa.

Maria contou em seus Stories que seu cachorro, David, estava com uma coceira e ao examinarem encontraram uma pulga no bichinho, mas parece que esse era só o começo do problema:

Tenho um negócio para contar para vocês. O David estava se coçando, achamos pulga nele. Passamos remédio, coleira, e passou, não estava mais se coçando. Não achamos nada nos gatos. Pensei que as pulgas estavam nos animais e que se eles não estavam mais se coçando, não tinha mais pulga.

Ela descobriu, da pior maneira possível, que as pulgas agora estavam no ambiente da casa dela:

Na barriga, no braço, na perna. Cheia de coceira. Não é coceira de algo picando, é uma coceira de algo andando em você. Peguei a lanterna do celular, coloquei na pele e não vi nada.

A gata agora vai ter que dedetizar a casa e ainda dar um jeito de acabar com as pulgas em si mesma, que situação hein?!

Não me toquei que seriam as pulgas, achei que tivesse acabado. Saí com muita raiva da sala. Cheguei no quarto, tirei toda a roupa, joguei no chão. Até esqueci de tomar banho, nem imaginei que poderia ser. Só hoje de manhã (me dei conta) de que poderia ser a pulga. Deitei na cama, consegui dormir, mas acordava às para me coçar um pouco. Achava que tinha acabado. Vou ter que dedetizar a casa. Quando acabasse neles, ia acabar na casa. Mas está na casa. Não está neles, mas está em mim! Passou para mim... Estou com pulga, de novo.