Após baixa no combustível, Lira comemora: 'estamos na contramão do mundo'

28/07/2022 | 13:54



Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), foi às redes sociais, após o anúncio da Petrobras de que o preço do litro da gasolina nas suas refinarias cairá R$ 0,15 a partir desta sexta-feira, 29, para comemorar a política econômica do governo. De acordo com o líder, o País está "na contramão do mundo", "prosperando e avançando".

"Má notícia para os pessimistas de plantão! Estamos na contramão do mundo, mas isso é bom! Inflação em baixa, PIB em alta. Desemprego com a menor taxa dos últimos anos. Estamos trabalhando com o Brasil real, que vai prosperando, melhorando, avançando", publicou.

Há meses, a Petrobras estava na mira do presidente da Câmara, que reclamava dos sucessivos aumentos no preço dos combustíveis. Lira chegou, inclusive, a sugerir a privatização da estatal ou a tomada de medidas mais incisivas para lidar com os aumentos.