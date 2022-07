Espanha lança campanha para promover diversidade de corpos

28/07/2022 | 13:38



O Ministério da Igualdade da Espanha lançou nesta quarta-feira, 27, uma campanha para promover a diversidade de corpos nas praias do país. Sob o slogan "o verão também é nosso", a campanha convida a população a aproveitar os dias ensolarados do verão no Hemisfério Norte "sem estereótipos e sem violência estética".

Na arte de divulgação da campanha o governo traz imagens de mulheres nos mais diversos tipos de corpos, inclusive uma mulher mastectomizada de topless. "O verão também é nosso. Aproveite como, onde e com quem quiser", disse o Ministério da Igualdade em sua conta oficial no Twitter. "Hoje brindamos a um verão para todos, sem estereótipos e sem violência estética contra nossos corpos."

"Corpos diversos, livres de estereótipos de gênero, ocupando todos os espaços. O verão também nos pertence. Livres, iguais e diversos", escreveu Antonia Morillas, diretora do Instituto da Mulher, que encabeça a campanha. Segundo Antonia, a campanha se baseia em estudos que apontam como a discriminação corporal é "chave para entender a violência estética contra a mulher e a violação de direitos".

"Quando dizem às mulheres que se você não é magra, jovem, se tem estrias, celulite ou cicatrizes, seu corpo não é válido, nossa autoestima é destruída e tem impacto direto na nossa saúde, na nossa qualidade de vida e na possibilidade de ser e exercer todos os nossos direitos. Falar de discriminação corporal é falar da violação de direitos que as mulheres sofrem quando não temos corpos normativos", afirma.

"A campanha surge como resposta à gordofobia, ao ódio e ao questionamento dos corpos não padrões, particularmente os das mulheres, que nos períodos de verão ocorre de forma mais acentuada", escreveu o Instituto da Mulher em sua nota de lançamento da campanha.

"No verão, a discriminação corporal e a violência estética aumentam, como evidenciam as centenas de mensagens recebidas após o lançamento da campanha ou as dezenas de reclamações cidadãs recebidas pelo Observatório da Imagem da Mulher, mostrando quantas marcas continuam a usar modelos que atendem aos cânones de beleza baseados sobre estereótipos de gênero em suas campanhas publicitárias de verão", adiciona.

E finaliza: "por meio dessa campanha, o Instituto da Mulher chama a atenção para a necessidade de nomear a violência estética sofrida pelas mulheres por serem mulheres e como isso impacta diretamente na qualidade de vida".

"Todos os corpos são corpos de praia", disse Ione Belarra, líder do partido Podemos. que atua como ministra de direitos sociais na coalizão de governo liderada pelos socialistas. "Nossos corpos devem ser cuidados, respeitados e apreciados!"

"Todos os corpos são válidos e temos o direito de aproveitar a vida como somos, sem culpa ou vergonha. O verão é para todos!", escreveu a ministra da Igualdade, Irene Montero.

A campanha, no entanto, não agradou a todos, com pessoas acusando o ministério de promover a "obesidade" e excluir homens que não possuem corpos considerados padrão. O líder de esquerda Cayo Lara escreveu que era "o cúmulo do absurdo. fingir criar um problema onde não existe".

O próprio partido Podemos respondeu às críticas dizendo: "se os corpos te incomodam, você pode ficar em casa twittando", junto a uma arte que diz: "se não te agrada os corpos dos outros, temos uma solução para você este verão: não vá à praia".

Onda de calor

A Espanha passa, juntamente com os demais países da Europa, por uma intensa onda de calor neste verão do Hemisfério Norte. Ir à praia, aos parques e se refrescar em fontes de água nas ruas têm sido uma das alternativas dos espanhóis ao calor que já ultrapassou 40 ºC em alguns momentos.