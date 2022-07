Relação de Pedro e Leonardo teria climão entre as noras do cantor

28/07/2022 | 13:11



O cantor Leonardo comemorou a chegada de seus 59 anos de idade na última segunda-feira, dia 25, com uma festa na fazenda Talismã, em Goiás. Entre os convidados estavam seus filhos Jéssica Costa e Zé Felipe, Virginia Fonseca e sua mãe, Margareth Serrão, porém Pedro Leonardo ficou de fora da festa, o que levantou suspeitas na web.

Thais Gebelein, casada com Pedro, chegou a ir aos Stories no Instagram para responder questionamentos do motivo de sua ausência na festa, mas isso só causou mais alvoroço. O colunista Lucas Pasin conversou com fontes próximas ao cantor Leonardo, mas todas afirmaram que a viagem não tinha sido planejada para se tornar uma festa e por isso Pedro não estava por lá.

Apesar do aparente clima bom entre pai e filho, são as noras que parecem não se dar muito bem. Isso porque, segundo a colunista Fábia Oliveira, Virginia Fonseca e Thais Gebelein estariam em conflito após a empresa Talismã, gerenciada pela influenciadora, Zé Felipe e Leonardo, não teria apoiado a carreira da esposa de Pedro.

A jornalista afirma que a arquiteta e a nora, Jéssica Costa, estariam chateadas com a esposa de Zé Felipe, não apenas pela falta de convite para casting de influenciadores, mas também porque Virginia não comenta ou curte nenhuma publicação delas nas redes sociais. Sobre esse fato, a esposa de Leonardo, Poliana, já chegou a se pronunciar e afirmou que Virginia não tinha nenhuma obrigação em interagir na internet.

Ela curte o quiser e não tem obrigação de ela curtir os meus posts. E por mim está tudo bem. Vou continuar tendo o mesmo amor e carinho de sempre por ela. Cada um é cada um. Só sei que eu curto todos os seus posts, comento e vibro com todas as suas modificações e conquistas. Eu sou assim.

Apesar dos apesares, Pedro parece não ter se importado em ficar de fora da festinha do pai. Ele comemorou o aniversário de Leonardo com um post no Instagram, no vídeo, pai e filho demonstram amor e carinho.

Feliz aniversário meu gato, desejo muita alegria, saúde e sucesso para o homem mais batalhador que eu já conheci! Eu te amo pai, escreveu Pedro.

Neta preferida?

Maria Alice, filha de Zé Felipe com Virginia, ganhou um quarto luxuoso na mansão dos avós, o que surpreendeu muitos dos fãs da família, mas também deixou uma pulga atrás da orelha. Nenhum dos outros netos de Leonardo tem um quarto na residência. Thais também decidiu se pronunciar sobre o fato.

Não faria nem sentido termos quarto lá, o Pedro nunca morou com o Léo, diferentemente do Zé, entendem? Pra mim, é super normal e natural ele ter o quarto e a Maria Alice também.

A arquiteta ainda afirmou que quando visitam o sogro, ela e o marido ficam em um quarto super confortável e são muito bem recebidos, então os fãs não devem ficar preocupados.

Quando vamos, ficamos em um quarto super confortável e sempre fomos muito bem recebidos, e isso me basta como nora! Não levo isso para o pessoal, então nem percam o tempo de vocês tentando achar pelo em ovo!