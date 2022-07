Namorada de José de Abreu relata que sofreu grande sangramento

28/07/2022 | 13:10



Carol Junger que se relaciona com José de Abreu decidiu divulgar com seus fãs e seguidores um problema de saúde que andou passando nos últimos dias. A ruiva postou um imenso relato nos Stories na manhã desta quinta-feira, dia 28, falando sobre um sangramento que sofreu.

Relato médico: há cerca de um mês comecei a ter um sangramento anormal que não era menstruação. Liguei pro meu ginecologista e ele me receitou um remédio para tomar por duas semanas e garantiu que o sangramento iria parar, realmente parou. No dia seguinte que terminei de tomar o remédio voltou tudo de novo. Aí comecei a me preocupar de verdade e fui pessoalmente no consultório para pegar pedidos de exames... Nesse meio tempo tive problemas com meu plano de saúde e resolvi marcar os exames no particular com cindo dias de espera. Nesses cinco dias eu fiquei muito mal de cabeça pensando nos vários motivos para eu estar sangrando daquele jeito porque não era pouquinho, era MUITO a ponto de estar me deixando fraca e também estava sentindo cólica. Eu uso DIU há seis anos e meio e pensei: se o DIU saiu do lugar, eu posso ter engravidado e estaria tendo um aborto espontâneo ou pode ser câncer ou alguma doença, sei lá!!! Eu tava bem assustada.

A bonitona ainda continuou o relato dizendo que apesar do susto ainda defende o uso do DIU e pediu para outras mulheres escutarem seus corpos.

Fiz o exames e o resultado é que o DIU perfurou a parede do meu útero. Dos males, o menor. Hoje eu vou fazer remoção do DIU e meu útero vai cicatrizar sozinho. Eu sou a maior defensora do DIU e mesmo isso tendo acontecido comigo vou continuar sendo. Inclusive, quando eu tiver 100 por cento pretendo colocar o DIU de novo só que o de mirena dessa vez. Fica meu alerta para as mulheres escutarem seus corpos, prestar atenção nos sinais, irem no ginecologista e fazer os exames de rotina. Ser mulher não é fácil!