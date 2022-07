Fórum de Segurança Pública Regional ocorre hoje em Santo André

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



28/07/2022 | 12:57



O 1º Fórum de Segurança Pública Regional das GCMs (Guardas Civis Municipais) acontece hoje no auditório anexo da Câmara Municipal de Santo André. O evento, que será das 14h30 às 17h30, terá palestras de representantes jurídicos e das GCMs para discutir sobre aposentadoria especial para o setor.

As apresentações contarão com nomes como Oséias Francisco, presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais, e Reinaldo Monteiro, presidente da Associação dos Guardas Municipais do Brasil.

O fórum surgiu da necessidade de ampliar e fortalecer laços entre as GCMs do Grande ABC. A pauta desta primeira programação elenca que os guardas não têm direito constitucional à aposentadoria especial apesar do exercício de atividade de risco. A medida, prevista no artigo 40, parágrafo 4º, da Constituição Federal, não inclui a classe.

Também será debatido a importância do protagonismo das Guardas Municipais e da assessoria jurídica em assuntos de segurança pública regional.